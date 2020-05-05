520在即，政院上午舉行紓困振興方案-「看好台灣、回流資金持續加碼」記者會，提前鋪陳520行情，政務委員龔明鑫表示，預估在520之前，台商回台投資2.0方案、中小企業投資方案、根留台灣企業投資方案等3大方案金額就可破兆元，創造本勞8萬就業機會。

龔明鑫表示，去年美中貿易戰時，政府就推出台商回台投資方案，台灣是「超超前部署」，投資成效非常不錯，目前經濟部台商回台及投資台灣3大方案預估520前金額可破兆元，可創造本地8萬個就業機會，其中1兆元部分，去年已有2000多億落實，今年預估3大方案有3253億元可落實，若有落實占GDP1.7％，對台灣經濟成長產支撐生好的效果，而去年8月15日財政部推出境外資金回台方案，申請金額已達875億元。

投資台灣事務所執行長張銘斌簡報時說，目前3大投資方案投資金額已達9840.6億元，總體1兆3500億的投資中，有機會在520前投資破兆元。經濟部也預估，若以3大方案實施3年預期總效益，1兆3500億的資投資，3年產值可達3兆2100億元，可創造本勞11.8萬個就業機會。

(中時 )