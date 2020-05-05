日前太平區1位50多歲的邱姓婦人與丈夫因細故發生爭吵，有情緒不穩的她一時想不開，一氣之下爬上住家透天厝4樓頂的水塔上揚言自殺，新平派出所員警獲報後，立即派員到場處理，警消人員一面安撫情緒並在千鈞一髮之際將其抱住救下，待情緒稍緩時並護送就醫，順利挽回邱女寶貴性命。

太平警分局新平所派出巡佐呂榮義、警員蕭順瑋日前晚間8時30分許執行巡邏勤務接獲報案，稱「樹孝路民宅有女子疑似情緒不穩企圖跳樓。」員警立即趕赴現場，到場時發現年約50多歲的邱姓婦人獨自站坐住屋頂樓水塔旁處，情緒相當激動，警消人員上樓安撫邱女並趁隙找機會將其救下，期間藉由與邱女不斷溝通分散其注意力之際，千鈞一髮之際將邱女抱下救至安全處，並由救護車送至太平國軍總醫院觀察治療。

邱女丈夫低調表示，因妻子平時輕微憂鬱的癥候，多以藥物治療，最近不知何原因，看任何事情都不順眼，兩人一時發生口角，未料她竟爬上水塔揚言自殺，所幸警消人員適時協助阻止，非常感謝警方的幫忙，也允諾會加強夫妻間溝通。太平警方表示，生命寶貴，如遇到困難應尋求協助或是諮詢管道，避免因一時衝動或是思想陷入死胡同內，造成無法挽回的悲劇。

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