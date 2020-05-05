前群創副董事長蕭志宏今年3月離開群創，5日轉戰顯示器代工龍頭冠捷，擔任副總裁，帶領集團數位化推動小組，直接向總裁宣建生報告。

蕭志宏是群創的創始員工之一，2017年升任群創總經理、2018年升任副董事長，不過2019年董事會改選，蕭志宏退出董事會，當時對外宣布蕭另有要職，要負責印度市場推廣等業務。蕭志宏一直被視為是群創前董座段行建的子弟兵，並且協助群創推動自動化，領導開發模組智能4.0製造體系，大幅改革製造效率與成本競爭力，建立戰功。

不過今年3月就傳出蕭志宏低調離開群創。5日冠捷發佈人事公告指出，「蕭志宏副總裁於2020年5月4日到任，直接向總裁報告，將偕同BG／功能主管訂定集團數位化目標及策略，並帶領集團數位化推動小組，全面推展BG／功能之數位化計畫，以增強集團競爭力及提升獲利能力，期望藉由其多年業界豐富的營運管理經驗，為集團帶來更多專業上的提升，創造更大的效益。」

(工商 )