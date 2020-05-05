台中市國民運動中心附設的游泳池正常開放，每周擇1日封館擴大消毒。（台中市運動局提供／王文吉台中傳真）

疫情期間能不能游泳「一市兩制」！台中市公立游泳池目前仍對外開放，但加強消毒及人流管制。不過，教育局在3月初、4月底2度函文所屬公立國高中及小學「游泳教學建議暫緩實施至5月底」，許多家長對此持肯定態度，表示「防疫期間，非必要真的不要急於一時。」

台中市教育局於3月4日函文各校研議、評估將108年學生游泳課程延後至5月或暫緩辦理。頭家國小原規劃5月4日起實施游泳課程，校方考量學生加上教練、救生員、體育老師一同進入室內泳池，容留人數超過100人，基於安全暫緩實施，而校隊及社團低於100人，照常訓練。

國內疫情趨緩，已連續22天無本土病例，中央流行疫情指揮中心上週宣布有條件開放長照機構探視，台中市也「順時中」跟進放寬。不過教育局持續超前部屬，4月30日再度函文要求所屬公立國高中及小學「本市108年度游泳教學建議暫緩實施至5月底」。

公立高中家長對此肯定，表示在水中無法配戴口罩，且個人衛生習慣不一，有些人游泳吃水，一上來就吐口水或擤鼻涕，恐增加染疫風險。民眾可選擇要不要去公立游泳池，學校若恢復游泳課，學生沒得選擇，勢必都要下水，防疫期間還是要審慎評估，非必要真的不要急於一時。

教育局不鼓勵學生上游泳課，不過台中市所屬的公立游泳池目前則是持續開放。運動局長李昱叡表示，國民運動中心附設的游泳池每周擇1日封館擴大消毒，管制空間容流量，並減量20％人流以減少群聚密度，其餘各行政區的公立游泳池委外營運招標作業依期程進行中。

衛生局疾管科長湯澡瑛表示，新冠肺炎主要透過飛沫傳染，目前暫未發現經由水感染的個案。防疫期間學校要求學生量測體溫，若有相關症狀，不得進入校園，把關還算嚴謹，只要場館符合容留限制，中央並未禁止游泳運動。

(中時 )