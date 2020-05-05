中央1日開放長照機構探視，新北市府不跟進，今自行發布長照機構探視規定，被外界質疑「逆時中」；對此新北市長侯友宜今受訪表示，新北市這一路走來，每項防疫措施都有順序、有步驟、有組織慢慢執行，也會滾動式修正，「不管外界怎麼看，守護402萬市民健康，是我第一個、也是最高原則。」

侯友宜表示，長照機構屬於最高風險族群群聚之處，應採取更嚴格的管控措施，中央1日宣布開放探親，新北市和所有長照機構討論後，認為這樣一個標準不夠嚴格，經多次權衡，以防疫優先、專業評估為前提下，針對長照機構做了限人、限時、限地、甚至包括限年齡的規範，並呼籲民眾「非必要的探視，就不需要去探視。」

侯友宜指出，新北市會隨時抽查、嚴格把關，不論探視民眾、長者、慢性病者、弱勢族群，都能在最嚴格、最安全的把關下，得到妥善保護。

侯友宜說，至於這樣一個防疫策略適當與否，新北市有新北市的步驟，防疫只有「過」而無「不及」，新北市一定要做好萬全的準備，不管外界怎麼看，他一定守著402萬市民的健康為第一個、最高的原則

(中時 )