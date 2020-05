在各國政府積極的財政政策與貨幣政策大力支持下,國際股巿已渡過疫情最艱困的時期,在各國疫情開始緩和準備重啟經濟之際,股巿反而開始有獲利了結的味道,到底是有回檔就加碼還是等第二支腳回深一點好呢?

1. 華爾街素有Sell in May and Walk Away的俗諺。

意思是反應全年向上的樂觀氛圍,常會在五月左右見到最高峰,這跟農民曆一樣只是許多觀察下來的經驗談,對的機率當然也不是極高,不過若對照目前股巿無基之彈的位階,的確要有警戒之心。

2. 各位記得船長之前在3月下旬翻多的理由之一嗎?

那時債王岡拉克全數回補股巿的空單,因為當時股巿一下子崩太多,道瓊指數從2萬9跌到1萬9,空單已經賺飽,債王認為再不回補就太貪心了,股巿也就在那個位置左右見底。就在前二日,債王又出來說,經濟復甦還要漫長的道路,股巿反彈已經到頂,他已重新進場放空,S&P 500指數2860以上最多漲到3000,債王就是債王,一說完美股馬上又軟掉! 巿場上沒有人永遠對,但要跟著眼前手氣順的人,就像巴菲特年初大買航空股,說非常看好,結果最後在4月全數停損出場,船長在4/5寫了一篇看壞航空股的文章,當時說巴菲特不但該減碼而且還賣太少了,雖然後來有反彈,但巴菲特看到的是後疫情時代,消費者搭航空公司的習慣可能會被改變,沒有人永遠對,就算是價值型投資,錯了也應該停損。

3. 失業救濟金的迷思

美國近二個月失業人口增加3千萬人,這是有史以來最大的失業潮,為何大家視而不見? 其奧妙之處在於救濟金的補貼,在川普今年要連任的壓力下,傾全力救經濟勢在必行。失業的人可以領救濟金到7/31,這次的補助更多,除了每週600美元外,地方政府也會每週補貼378美元,加起來每週可以領到978美元,(領好多喔~),沒錯! 真的領很多, 以過去失業潮來臨之前的薪資水準來看,這每週978美元居然超過一半以上勞工的薪水,也就是說,勞工寧可失業什麼事都不用做,反而還領比較多!少了3000萬的勞力,雇主就算疫情和緩想開張也找不到人手,8月之後若倒閉的公司變多,勞工想重新找到工作也會變難。既然失業者眼前的所得沒減少,消費就會維持一定的水準,不會掉太多,短期來看像是續命丸,但過了補貼期7/31時,灰姑娘就得褪去一身華麗回到黑暗小房間,疫情對美國消費的嚴重衝擊恐會在Q3才開始見到 ! 除非川普又延長失業補貼期......,這也就呼應了前面債王的擔憂。

圖文/船長授權提供

4. 財報效應利多不漲

財報週高峰大致過去,不管是Tesla執行長馬斯克自己推文說公司股價已經太高,或是Amazon下季展望的防疫成本會提高,或者蘋果優於預期的財報,利多利空都是一起跌,只是跌的多跟少,若回頭看台灣的電子股供應鍊,零組件比較好,但終端消費性產品(包括手機)不好,為何? 這裡面很多恐怕是客戶怕零組件斷鍊,預先下單備超量的安全庫存,但若終端消費還有另一波衝擊時,會有一段時間必須做庫存調整,君不見台積電說上下半年是持平,這極為罕見,背後可能意味上半年的好是因為把下半年的單往前挪了,所以下半年也不用期待太高的旺季效應。

5. 費半指數疑似出現假突破,對應台股也可能假突破轉入整理期

以費半來推斷,台股可能會回檔到10600之下,轉入高檔整理期,但目前還不算是翻空,要回頭打第二支腳要等破了10140時,距離還有點遠,等接近時我們再來討論。若看台股反彈的產業,大部份都有輪彈過了,甚至連受油價衝擊的台塑集團也都大反彈,若股價彈回到油價崩盤前的位階並不太合理,因為獲利是結構性的轉差,無法馬上恢復;航空股在政府援助貸款消息下也大反彈,基本上恢復載客常態還要蠻長時間,現在就回到起跌點也太早;金融股的補漲希望不是最後一棒,但大盤氣氛好但不知要買什麼時,金融股就會被想起來,也常被當成是最後一棒。台積電的股價還壓在大頸線之下,台股要衝破11000難度就比較高。

基本上目前已不宜追高,持股水位也要控制好,最好是偏低些。不管是小回檔或是跌深一點打第二支腳,都需要時間,不用急著進場。

若要小部位操作,就找低位階個股,列幾檔供參考~

圖文/船長授權提供

圖文/船長授權提供

矽晶圓是電子股裡相對漲幅小的,本波指標股不是環球晶,而是籌碼十分安定的台勝科,若未來台勝科形成突破,那位階相對不高的環球晶及中美晶也會有機會表現。

圖文/船長授權提供

電動自行車長期仍看好,美利達已大反彈到壓力區,我們結束了一趟交易,但之前相對弱的巨大現在反而築出底部,若有N點可以留意。

圖文/船長授權提供

鈺齊庫藏股正好把法人停損單全數消化,雖然短期消費性產品仍有負面影響,但戶外運動也許反而有機會在後疫情時代走穩,跟自行車代步取代大眾交通工具一樣的想法。

圖文/船長授權提供

之前蔡英文訪美事件受中國抵制,又遇到美國與中國的疫情,85度C可謂屋漏偏逢連夜雨,但奇怪的是籌碼面居然開始好轉,而且也築出底部形態,或許背後有好轉的消息。

圖文/船長授權提供

巿場投資電商的資金全部跑去MOMO,顯的PCHOME毫無價值,但若合理看待二家的營收與巿值比,網家的確比較委屈些,法人在一陣大砍停損後,股價在低檔爆大量,但反而打出底部,背後有一些資金換手,低檔爆大量通常不是壞事,不妨繼續留意。

圖文/船長授權提供

※本文由船長授權,原文刊於PressPlay

【延伸閱讀】

***免責聲明:本文所提之內容僅供參考,不具投資建議,投資前應審慎評估風險,且自負盈虧***

(中時電子報)