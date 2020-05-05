在各國政府積極的財政政策與貨幣政策大力支持下，國際股巿已渡過疫情最艱困的時期，在各國疫情開始緩和準備重啟經濟之際，股巿反而開始有獲利了結的味道，到底是有回檔就加碼還是等第二支腳回深一點好呢?

1. 華爾街素有Sell in May and Walk Away的俗諺。

意思是反應全年向上的樂觀氛圍，常會在五月左右見到最高峰，這跟農民曆一樣只是許多觀察下來的經驗談，對的機率當然也不是極高，不過若對照目前股巿無基之彈的位階，的確要有警戒之心。

2. 各位記得船長之前在3月下旬翻多的理由之一嗎?

那時債王岡拉克全數回補股巿的空單，因為當時股巿一下子崩太多，道瓊指數從2萬9跌到1萬9，空單已經賺飽，債王認為再不回補就太貪心了，股巿也就在那個位置左右見底。就在前二日，債王又出來說，經濟復甦還要漫長的道路，股巿反彈已經到頂，他已重新進場放空，S&P 500指數2860以上最多漲到3000，債王就是債王，一說完美股馬上又軟掉! 巿場上沒有人永遠對，但要跟著眼前手氣順的人，就像巴菲特年初大買航空股，說非常看好，結果最後在4月全數停損出場，船長在4/5寫了一篇看壞航空股的文章，當時說巴菲特不但該減碼而且還賣太少了，雖然後來有反彈，但巴菲特看到的是後疫情時代，消費者搭航空公司的習慣可能會被改變，沒有人永遠對，就算是價值型投資，錯了也應該停損。

3. 失業救濟金的迷思

美國近二個月失業人口增加3千萬人，這是有史以來最大的失業潮，為何大家視而不見? 其奧妙之處在於救濟金的補貼，在川普今年要連任的壓力下，傾全力救經濟勢在必行。失業的人可以領救濟金到7/31，這次的補助更多，除了每週600美元外，地方政府也會每週補貼378美元，加起來每週可以領到978美元，(領好多喔~)，沒錯! 真的領很多， 以過去失業潮來臨之前的薪資水準來看，這每週978美元居然超過一半以上勞工的薪水，也就是說，勞工寧可失業什麼事都不用做，反而還領比較多！少了3000萬的勞力，雇主就算疫情和緩想開張也找不到人手，8月之後若倒閉的公司變多，勞工想重新找到工作也會變難。既然失業者眼前的所得沒減少，消費就會維持一定的水準，不會掉太多，短期來看像是續命丸，但過了補貼期7/31時，灰姑娘就得褪去一身華麗回到黑暗小房間，疫情對美國消費的嚴重衝擊恐會在Q3才開始見到 ! 除非川普又延長失業補貼期......，這也就呼應了前面債王的擔憂。

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4. 財報效應利多不漲

財報週高峰大致過去，不管是Tesla執行長馬斯克自己推文說公司股價已經太高，或是Amazon下季展望的防疫成本會提高，或者蘋果優於預期的財報，利多利空都是一起跌，只是跌的多跟少，若回頭看台灣的電子股供應鍊，零組件比較好，但終端消費性產品（包括手機）不好，為何? 這裡面很多恐怕是客戶怕零組件斷鍊，預先下單備超量的安全庫存，但若終端消費還有另一波衝擊時，會有一段時間必須做庫存調整，君不見台積電說上下半年是持平，這極為罕見，背後可能意味上半年的好是因為把下半年的單往前挪了，所以下半年也不用期待太高的旺季效應。

5. 費半指數疑似出現假突破，對應台股也可能假突破轉入整理期

以費半來推斷，台股可能會回檔到10600之下，轉入高檔整理期，但目前還不算是翻空，要回頭打第二支腳要等破了10140時，距離還有點遠，等接近時我們再來討論。若看台股反彈的產業，大部份都有輪彈過了，甚至連受油價衝擊的台塑集團也都大反彈，若股價彈回到油價崩盤前的位階並不太合理，因為獲利是結構性的轉差，無法馬上恢復；航空股在政府援助貸款消息下也大反彈，基本上恢復載客常態還要蠻長時間，現在就回到起跌點也太早；金融股的補漲希望不是最後一棒，但大盤氣氛好但不知要買什麼時，金融股就會被想起來，也常被當成是最後一棒。台積電的股價還壓在大頸線之下，台股要衝破11000難度就比較高。

基本上目前已不宜追高，持股水位也要控制好，最好是偏低些。不管是小回檔或是跌深一點打第二支腳，都需要時間，不用急著進場。

若要小部位操作，就找低位階個股，列幾檔供參考~

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矽晶圓是電子股裡相對漲幅小的，本波指標股不是環球晶，而是籌碼十分安定的台勝科，若未來台勝科形成突破，那位階相對不高的環球晶及中美晶也會有機會表現。

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電動自行車長期仍看好，美利達已大反彈到壓力區，我們結束了一趟交易，但之前相對弱的巨大現在反而築出底部，若有N點可以留意。

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鈺齊庫藏股正好把法人停損單全數消化，雖然短期消費性產品仍有負面影響，但戶外運動也許反而有機會在後疫情時代走穩，跟自行車代步取代大眾交通工具一樣的想法。

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之前蔡英文訪美事件受中國抵制，又遇到美國與中國的疫情，85度C可謂屋漏偏逢連夜雨，但奇怪的是籌碼面居然開始好轉，而且也築出底部形態，或許背後有好轉的消息。

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巿場投資電商的資金全部跑去MOMO，顯的PCHOME毫無價值，但若合理看待二家的營收與巿值比，網家的確比較委屈些，法人在一陣大砍停損後，股價在低檔爆大量，但反而打出底部，背後有一些資金換手，低檔爆大量通常不是壞事，不妨繼續留意。

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※本文由船長授權，原文刊於PressPlay

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(中時電子報)