台中市議會5日舉行定期大會。市府團隊依法進入議會備詢，市議員針對市政多以防疫相關舉措提出質詢。市議員朱暖英認為，防疫工作能夠順利推動，必須歸功基層；建議將違反防疫遭罰鍰的收入，轉為里長、里幹事工作獎金，可有效提升基層同仁市氣。

朱暖英質詢時首先肯定市府防疫有成，防疫工作因為團隊超前部署及與中央密切配合等原因，讓台中未出現社區感染情形，十分不易。朱暖英話鋒一轉替基層民政同仁請命，認為防疫工作最辛苦的當推全市里長、里幹事們。若無他們在近百日防疫工作，全力執行居家檢疫，恐怕成果會打折。

朱暖英提到選區居家檢疫人數多，南屯區的里長及里幹事曾一天要關懷60位居家檢疫的人，除了要打關懷電話還有送居家簡易關懷包，還要代替買東西當跑腿，應付他們的需求實在是非常的辛苦，他們犧牲休息的時間來做防疫工作，讓我們的防疫工作滴水不漏，市長應用「實際行動」肯定眾人的付出。

朱暖英建議，市長可利用因違反防疫而遭受罰鍰的收入來獎勵他們，雖然金額可能不多，但可起到鼓勵公務人員戮力從公精神；希望市長可超前慰勞，加緊研議辦理。

(中時 )