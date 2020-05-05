謝女臉書上層曾張貼一家出遊照片，看出陳男與３繼子關係不錯，沒想到竟發生虐童致死憾事。（翻攝臉書／吳建輝彰化傳真）

謝女今年1月嫁給陳男，婚後帶著與前夫生的三名子女同住彰化鹿港。（翻攝臉書／吳建輝彰化傳真）

彰化地檢署檢察官今依殺人罪、傷害罪等罪嫌提起公訴，並依兒少法請求法官加重其刑。(吳建輝攝)

真的是令人髮指，今年３月發生在彰化鹿港狠父毆打稚子致死案件，33歲陳姓狠父原來連哥哥姊姊都打，陳男3月開始毆打只有4歲的謝童，連6歲哥哥與5歲的姊姊也不放過，只因吵鬧不服管教，就毆打、腳踹甚至抓起拋擲等，彰化地檢署檢察官今依殺人罪、傷害罪等罪嫌提起公訴，並依兒少法請求法官加重其刑。

檢方調查，3月15日案發前陳男就多次暴力毆打只有4歲的謝童，當晚就寢時，謝童因頭暈嘔吐吵到陳男，陳男竟將謝童拖下床，用腳狠踹已經身體不適的謝童，陳妻見狀制止未果，陳男還抓起謝童直接朝門外丟擲，拋飛摔落，謝童頭部當場撞擊地面。

陳妻發現謝童眼神上吊呼吸不順，竟未立即將謝童送醫，而是將已奄奄一息的謝童抱入屋內，與陳男一同施作心肺復甦術，但男童多日受到虐待與猛烈撞擊，仍回天乏術，陳男當晚9點才向警方報案，表示謝童遭其毆打死亡。

由於男童是15日凌晨0點至凌晨3點30分許受到毆打虐待，警方在晚間9點才獲報趕到現場，男童已經氣絕多時，根據驗傷紀錄及驗屍報告，謝男因頭部撞地，造成左腦硬腦膜下急性出血、腦幹出血，導致中樞神經衰弱死亡。

附近鄰居表示，事發當晚在住處3樓有聽到男童哭聲，隨後起身往門外查看，看見謝童躺在陳男家大門前方，隨後由陳妻將謝童抱回屋內。

檢方傳喚謝童老師當證人，老師表示2月11日至3月13日時，謝童並未有頭暈情況，且在13日時有幫謝童更換衣物，並未發現謝童身上有任何傷勢，因此認定謝童遭受致命傷與嘔吐現象，是遭陳男毆打所致。

起訴書指出，陳男在應訊時還辯稱他沒有殺人犯意，只是管教，但檢方認為男童年僅４歲，陳男為33歲壯年，陳男為智識正常之人，應知其拋擲男童落地，導致頭部撞擊地面，出現嘔吐現象，卻還將謝童抓到屋外二次傷害，認為有殺人之不確定故意，依法請求法官加重其刑。

(中時 )