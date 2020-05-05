起火點在10樓住戶的陽台，竄出濃煙惡火。（翻攝畫面／胡欣男台北傳真）

警消疏散上百名住戶。（翻攝畫面／胡欣男台北傳真）

出動雲梯車搶救。（翻攝畫面／胡欣男台北傳真）

台北市5日凌晨火警頻傳，4時許松山區民生社區某軍宅先傳出火警，起火點在10樓，警方陸續疏散上百名住戶，其中起火的10樓住戶70歲老先生在初期自行滅火時，被火燒傷臉部，送醫急救，另名員警則在進入社區前，被從天而降的火場散落物砸中頭部，同樣送醫治療，均無大礙。

受傷70歲老先生的妻子一度聯絡不上，警消焦急搜索多時，最後發現她在火警後立即逃生，跑到8樓鄰居家休息，人無恙。另外同層樓隔壁戶一家三口，鄰居表示逃生時曾看到人，但警消一直找不到，最後才發現全家人都待在淡水，昨晚並未住在松山該處，虛驚一場。

初步調查是陽台起火，疑似點蚊香不慎引燃，詳細原因待查。這起火警剛撲滅，還在搜救時，信義區福德街巷弄也傳住宅火警，1名女子意識不清送醫急救，起火點疑似是3樓住戶的冷氣。

天亮後6點多，大同區錦西街則有民眾報案，疑似精神狀況不佳的男子自焚，全身二度30％面積燒傷，所幸沒生命危險，詳細原因由警方調查中。

警消私下表示，最近可能因為天氣轉熱，季節交替，導致民眾使用相關電器不慎引起火災，呼籲民眾平時要多注意電器安全管理，也要裝設住宅用火災警報器，才能把握逃生契機。

(中時 )