高雄市長韓國瑜罷免投票倒數1個月，1832個投開票所仍未設置完成，中選會說重話，提醒各校校長，若不出借場地恐有法律責任，更要求高雄市政府不要以防疫當藉口，影響場地洽借。對此，自由作家洛杉基痛批，根本不把民選出來的地方官員放在眼裡。

日前中選會主委李進勇稱，若借不到場地設置投開票所，就借中央所屬學校及機關，「借不到頭剁給你」。洛杉基痛批，李進勇狂妄、目空一切，用投名狀式的宣誓手法向主子表忠的妄語，「讓人噁心到作嘔！」不但罔顧高雄市民的健康、校園安全，還擺明不把疫情指揮中心禁止多數群眾集會的警告放心裡，更不把指揮官陳時中放在眼裡。

中選會副主委陳朝建召開「我依法、我驕傲，給高雄市區長、校長的一封信」記者會。 （資料照／鄧博仁攝）

昨（4）日中選會副主委陳朝建，宣讀一封給高雄各區長和校長的公開信，要求地方依法行政，並高喊「我依法，我驕傲！」同時提醒相關單位深思，若不出借場地，恐涉及法律責任。

（圖／摘自洛杉基臉書）

對此，洛杉基忍不住再痛批，「這種霸氣，似乎只有北韓金小胖才有！」顯然在台灣當官威風八面，沒有民意基礎的官員，根本不把民選出的地方官員看在眼裡。

洛杉基認為，在這些慣於體察上意的官員心中，只有總統府裡的主子才是他們真正的主人，號稱是民主制度下「主人」的人民，他們的健康福祉，在權力面前，不值一文錢，自然可以犧牲！

(中時電子報)