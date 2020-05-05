母親節來臨，桃園市警察局提醒「愛要抱抱，不要暴暴」。（警方提供／賴佑維桃園傳真）

母親節即將來臨，桃園市警察局每個月都有舉辦婦幼安全宣導限時有獎徵答，本月加碼贈送日式琺瑯單柄牛奶鍋、不鏽鋼餐具、抗菌防霉砧板。也呼籲民眾「愛要抱抱，不要暴暴」。

市警局婦幼隊指出，每個月都會舉辦的有獎徵答中，本月加碼抽出媽媽們最實用的精美禮品，包括一獎「日式琺瑯單柄牛奶鍋」3個、二獎「樂美雅＃304不鏽鋼餐具組」5組、三獎「抗菌防霉砧板」12個。

參加方式為，民眾先至桃園市政府警察局臉書粉絲團按讚，並Tag3個好友公開分享連結，留言「愛要抱抱 不要暴暴媽咪I love U」，隨後填寫GOOGLE表單，就有機會獲獎。

婦幼隊隊長盧昱嘉表示，藉由母親節前夕，利用有獎徵答題目提醒大家重視性別平等與婦女權益保障。也向民眾呼籲，我國的法律對於婦女權益的保障已越來越完善，無論是「消除對婦女一切形式歧視公約施行法」、「家庭暴力防治法」亦或是「性騷擾防治法」等法律，皆是為提升婦女權益進而達到性別平等而實施。一旦權益受侵害，只要敢用、會用並善用法律「盾牌」來保護自己，就有機會開啟不同的人生扉頁。

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