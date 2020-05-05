由於台灣的新冠病毒防疫有成，疫情趨於緩和，中職得到中央流行疫情指揮中心的同意下，每場比賽開放200名球迷進場觀賽，不過，中職並不滿意打算向疫情指揮中心爭取每場開放1000名球迷，希望最快在本周五（8日）成行，當作慶祝母親節禮物、同時增進國人身心健康。

中職會長吳志揚表示，先前開放200名球迷是符合活動指引並通過疫情指揮中心審核，但是今（5）日球團視訊討論後有了共識，決定向指揮中心爭取開放1000名球迷進場，理由是現在疫情趨緩，大家需要健康、正常的活動，而且戶外的比賽採行實名制、梅花座都是遵守防疫規定。

針對中職進場球迷人數的要求，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，當初指揮中心已向中職建議可用1000名觀眾進場做為評估，主要關鍵在於購票資訊、進出動線、維持場內社交距離以及能否落實個人手部衛生，如果都能落實措施即可。

今年中職的球季全力配合疫情指揮中心的防疫政策，賽季拖延至4月11日開打，不過，中職開打意外成為全球第1個開打的職棒賽事。如今繼全球率先開打之後，中職開放球迷再一次成為創舉，因而登上國外媒體報導焦點。

中職領先各國開啟比賽讓世界各國球迷在疫情煩悶的氛圍下，可以透過中職賽事轉播讓全球的球迷得到精神寄託，運動頻道Eleven Sports轉播8場中職球賽，已經吸引全球超過700萬人次收看，其中樂天桃猿對戰中信兄弟的3連戰，共有272萬名觀眾收看，創下新紀錄。

(中時 )