全球投資人矚目的波克夏年度股東會在上周末(2日)登場，會中巴菲特對航空股、投資狀況、以及接班人都提出看法，引起市場熱烈討論，針對整體後市，巴菲特也再次警告做空者，千萬不要與美國對賭，因為沒有什麼能阻止它，雖然現在買股不見得能出現大幅獲利，但長期來看，並沒有理由停止進場。

巴菲特提到，「疫情確實正帶給經濟一場重大的衝擊，但細數過往，從1918年西班牙流感、1929年的大蕭條時期，甚至是2008金融海嘯，美國都成功戰勝危機重新站起來，這次也不例外」。

巴菲特不斷重申看好美國經濟，更表明，「當你仔細觀察，並沒有什麼能夠阻止美國，我的餘生都將押注在美股上」。因此，他也以自身經驗呼籲做空者，「永遠不要與美國對賭！」

此外，巴菲特也對投資人提供建議，首先，有鑑於疫情所帶來的不確定性，借錢買股是不智的。其次，分散投資是目前最好的選擇，如果看好美股，追蹤標普500指數的ETF，可能會比聽從他人選股策略要好得多。

(中時電子報)