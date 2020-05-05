北市議會民政委員會今天上午進行政風處、地政局工作報告。（譚宇哲攝）

北市錢櫃KTV林森店4月26日大火釀6死慘劇，台北市長柯文哲昨在專案報告承諾周四提交懲處名單，今卻被議員簡舒培發現，政風處周四僅上呈初步調查結果，卻還未送達經市長室遴選的廉政委員確認責任歸屬，質疑柯承諾恐跳票。

政風處長沈鳳樑今天上午赴北市議會民政委員會進行工作報告，多名議員關心錢櫃大火市府行政責任的調查狀況，沈鳳樑表示，會盡量在周四前提交初步調查報告，將涉及違失狀況列出來，後續由廉政委員會確認責任歸屬。

簡舒培質疑，調查初步報告周四才出爐，但調查報告須經過廉政委員才能確認責任歸屬，周四相關報告才送交到副市長手上，廉政委員都還沒認定，如何有懲處名單？

苗博雅也質疑，政風處雖負責行政責任調查，但建議懲處名單仍須由市長室遴選的廉政委員同意，而廉政委員是由市長室遴選，假設政風調查結果，市長也是有責任之一，或是政風處也是被查的單位之一，會不會有利益衝突？

沈鳳樑說，相關調查報告會由市長室指定的3位廉政委員確認，但因還沒核定，按資訊公開法還不能公開，強調政風調查工作會維持自己角色執掌，不違背工作立場，以獨立性為重。

(中時 )