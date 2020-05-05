公牛王朝的第二度3連霸之中(1996-98年)，前鋒庫柯奇(Toni Kukoc)扮演非常重要的角色。事實上在1998年的「最後一舞」，庫柯奇還曾把「小蟲」羅德曼擠下先發寶座，總冠軍賽6戰全是由庫柯奇先發。

庫柯奇早在還沒加入公牛時就被喬丹與皮朋修理過，1992年奧運，克羅埃西亞初賽遭美國夢幻隊痛宰，庫柯奇在喬丹與皮朋輪番看守下投10中2，出現7次失誤。這是因為公牛總管克勞斯(Jerry Krause)欣賞庫柯奇，讓喬丹他們不高興，形容是「自己的媽媽吹捧別人的孩子。」

1998年季後賽，總教練傑克生考慮到身高與火力，在東區決賽(對戰溜馬)就以庫柯奇先發大前鋒，讓羅德曼坐板凳，當時羅德曼也有點不爽。但是庫柯奇表現出色，東決繳出14.6分、51%投籃命中率(三分球47%)。

進入總冠軍賽，公牛繼續由庫柯奇先發，數據維持在15.2分、50%命中率(三分球30%)，單以火力來說不輸給二哥皮朋(15.7分)。公牛預備關門的第5戰，庫柯奇投13中11獨砍全隊最高30分，可惜喬丹失準，甚至最後一擊都投不出去。

雖然羅德曼6戰都是替補，上場時間被壓縮，但仍被視為3巨頭之一，因為他負責最重要的任務：看管爵士主將「郵差」馬龍。兩人的肉搏戰非常精彩，還一路打到WCW的摔角擂台上。

總冠軍賽最後一戰，喬丹獨砍全場過半的45分，庫柯奇則是全隊第2高分(15)，加上皮朋、羅德曼的大鎖發威，終於由喬丹關鍵一擊險勝爵士。

喬丹稱讚庫柯奇是非常優秀的隊友，公牛後衛科爾(Steve Kerr)在奪冠後表示：「沒人能像庫柯奇那樣在喬丹與皮朋的巨大壓力下闖出名堂。我要敬他一杯，感謝他給我們全隊帶來的重大貢獻。」

(中時電子報)