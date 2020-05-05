新竹市政府配合經濟部推動「縣市共推住商節電行動」計畫，自4月8日起辦理「新竹市住宅家電舊換新補助計畫」，短短不到1個月就核發掉超過8成額度，因1000萬補助額度即將用罄，市府5日決定將收件日期提前至8日截止。
市府指出，「109年度新竹市家電舊換新補助計畫」計有1000萬元補助額度，希望市民把傳統耗費能源的冷氣與冰箱汰換成為節能型電器，一起省荷包又節能減碳愛地球，同時降低全市用電量。
但因市民參與踴躍，市府預估8日受理補助金額將達補助總額，因此將在當天截止受理，若當日受理案件逾補助額度，將針對該日受理的申請案件辦理公開抽籤，以確定最終可獲補助名單。
而市府為感謝市民熱烈響應節能，特別加碼10萬元辦理「節電抽獎」活動，凡通過今年新竹市家電舊換新補助審查的住戶，將以電腦隨機抽出100名幸運市民，每名可獲得等值1000元節電好禮，中獎名單將公布於環保局網站，並以電話或簡訊通知獲獎訊息。
此外，「109年度新竹市住宅家電舊換新補助計畫」辦理完成後，市府仍會積極向中央爭取經費，持續辦理家電汰換補助活動，詳細家電補助申請案審核及撥款進度，可至新竹市全民節電網站https：／／energy-smart.hccg.gov.tw／查詢。
(中時 )
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