因防治新冠肺炎疫情趨緩「六天零確診」，防疫中心建議地方政府依權責放寬集會限制。台中市議員黃馨慧今天表示，政府面對公共議題事務是否夠彈性，直接影響執政成敗，既然疫情趨緩，市府應該酌情考量放寬集會限制，緩步恢復社會生活正軌！

黃馨慧表示，澎湖防疫標準將集會活動人數3月訂為室內30人、戶外50人，可以因為「觀光季」而放寬為至室內60人、戶外120人以下；藝文產業因為肺炎疫情收入為零，要為藝文團體請命，呼籲市府放寬集會活動標準。

黃馨慧說，中央「大內宣」疫情紓困政策，但中央拍板定案的「急難紓困」1-3萬不等，號稱24小時撥款卻跳票；「防疫津貼」3月22日開始申請，已經快二個月，民眾至今未收到現金，原因是什麼？何時可以入帳？

黃馨慧認為，政府在面對公共議題及事務是否夠彈性、有沒有傾聽民意，有賴於市府各局處能不能發現問題、解決問題，政府的「主動性」是施政成敗的重要關鍵。

盧秀燕說，台中市防疫措施會「順時中」，台中市現階段沒有計畫要放寬。

(中時 )