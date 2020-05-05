抽籤過程順利，候選人與支持者防疫期間，座位保持社交距離。（盧金足攝）

台中市西屯區福雅里長補選，候選人號次抽籤活動，5日上午在區公所大禮堂舉行。（盧金足攝）

福雅里里長補選經公開抽籤決定號次，里長候選人之競選號次：1號王中虛、2號王勝偉、3號王英彥、4號蕭世鵬。（盧金足攝）

台中市西屯區福雅里長補選，候選人號次抽籤活動，5日上午在區公所大禮堂舉行。（盧金足攝）

台中市西屯區福雅里長補選，候選人號次抽籤活動，5日上午在區公所大禮堂舉行。（盧金足攝）

台中市西屯區福雅里長補選，候選人號次抽籤活動，5日上午在區公所大禮堂舉行。（盧金足攝）

台中市西屯區福雅里里長王明興2月23日因病過世舉行補選，候選人號次抽籤活動，5日上午在區公所大禮堂舉行，四名參選人老中青都有，經公開抽籤決定號次，競選里長候選人競選號次：1號候選人王中虛、2號候選人王勝偉、3號候選人王英彥、4號候選人蕭世鵬，台中市選委會訂16日舉行補選。

選委會表示，福雅里長王明興2月23因病逝世，依據《地方制度法》第82條規定，里長死亡者，應自事實發生之日起三個月內完成補選，擇定十六日辦理補選。

西屯區福雅里里長補選候選人號次抽籤活動，5日上午9時在區公所大禮堂辦理，由副區長林秋萬擔任主持人、台中巿選舉委員會委員吳春夏、許永山到場監察。

經公開抽籤決定號次，里長候選人之競選號次：1號王中虛、2號王勝偉、3號王英彥、4號蕭世鵬。

四名選將中，不乏擁有碩士學位者，其中國民黨候選人王勝偉為王明興之子，其他三名候選人為無黨籍，年齡從28歲到74歲，年輕有熱情與經驗老到各有所長。

依這屆總統選舉時，福雅里選舉人數5000多人，競爭激烈，西屯區福雅里里長補選，設置四處投開票所，選委會要求監察小組了解選風，如有不法則檢具證據移送檢調偵辦，以淨化選風。

西屯區公所表示，抽籤過程順利，候選人與支持者防疫期間，座位保持社交距離，拜票造勢也要戴口罩，勤洗手。

(中時 )