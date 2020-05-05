新冠肺炎疫情衝擊，公益團體勸募受波及！友華（4120)發善人，今（5)日捐贈奶粉、營養補充品以及嬰幼兒清潔用品等物資，給家扶基金會全台八個中心，轉贈給有需要的弱勢家庭。

友華此次共捐贈食品營養事業群的卡洛塔妮、貝比卡兒、金愛斯佳等品牌，以及抗老化事業群下的愛斯康、MisterBaby等品牌產品，品項包括嬰幼兒奶粉、米麥精，和高鈣植物奶、什錦果麥等營養補充品，還有嬰幼兒洗髮精、洗髮沐浴慕斯等清潔產品，總數約三千多罐。

長期推動偏鄉族群及社區健康關懷活動的友華，原本就定期提供多個公益團體所需的營養保健食品、生活物資。為幫助貧困家庭的嬰幼兒健康成長，友華此次大筆捐贈的營養品及清潔用品，將請基金會社工轉贈到台北、花蓮、台東、屏東、嘉義、南投、基隆、北高雄等各中心有需要的兒少家庭手上，提供必需的營養補充，也減輕弱勢家庭的負擔。

(工商 )