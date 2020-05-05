扶輪社、青商會、獅子會、同濟會四大國際社團，響應台中市長盧秀燕「我的台中、我來挺」，在新冠肺炎疫情期間，捐贈防疫人員物資，關懷弱勢不中斷。

「台中有您們真好！」盧秀燕說，社團成員在事業忙碌之餘，不忘為社會公益默默犧牲奉獻，善盡社會責任，義行善舉不因疫情影響而減少，這場疫情很嚴峻，考驗國人的防疫措施與自律性，最基本的戴口罩、保持社交距離要求，保護自己也保護別人。

社會局長彭懷真表示，感謝在地人民團體熱心公益，出錢出力，四大社團長期參與社會服務與公益，關懷弱勢，疫情期間全民同心抗疫，陸續捐贈防疫人員、居家隔離、居家檢疫等相關物資，物資讓防疫人員補充體力，共同協助政府防疫。

為傳遞愛心暖流，社會局將在臉書粉絲專頁發表四大社團關懷紀錄影片，代表台中市民防疫，配合政府宣導，民間社團愛心不落人後，首部曲由獅子會打頭陣，感謝民間團體無私奉獻，支援防疫最前線。

(中時 )