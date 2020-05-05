台灣基進在總統大選期間，曾PO文批評「有一種無恥，叫韓國瑜」，當時韓國瑜競選辦公室揚言提告。近日台灣基進收到傳票，挨告妨害名譽，今（5）日小編將出庭說明。
台灣基進臉書指出，去年選舉時，曾發文批評韓國瑜無恥，引發熱烈迴響，收到不少網友回饋。時隔半年收到傳票，韓營認為遭妨礙名譽，今日小編將在罷韓4男子之一的張博洋曾友俞律師陪同下，出庭說明。
其實，過去前高雄縣長楊秋興，也因2019年8月12日、9月12日，在臉書PO文批評韓國瑜，遭控告妨礙名譽，已於4月7日開庭說明。
(中時電子報)
台灣基進在總統大選期間，曾PO文批評「有一種無恥，叫韓國瑜」，當時韓國瑜競選辦公室揚言提告。近日台灣基進收到傳票，挨告妨害名譽，今（5）日小編將出庭說明。
台灣基進臉書指出，去年選舉時，曾發文批評韓國瑜無恥，引發熱烈迴響，收到不少網友回饋。時隔半年收到傳票，韓營認為遭妨礙名譽，今日小編將在罷韓4男子之一的張博洋曾友俞律師陪同下，出庭說明。
其實，過去前高雄縣長楊秋興，也因2019年8月12日、9月12日，在臉書PO文批評韓國瑜，遭控告妨礙名譽，已於4月7日開庭說明。
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