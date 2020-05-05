翁馨儀2003年嫁給張菲次子張少懷，生下一對寶貝兒女，當時張菲樂開懷，生一胎就包1百萬大紅包，不過結婚時才20歲的她，也被外界攻擊是為「錢」才嫁入張家，她忍了7年終於反擊，「我從未想過要靠著別人過下半輩子。」

翁馨儀20歲時嫁給張少懷，同年生下女兒，公公張菲更送上100萬紅包給媳婦，3年後又再產下一子，喜得金孫的張菲，再度送出100萬紅包，大讚媳婦了不起、屢建奇功。而之前張菲也放話，會把10億家產留給兒孫，這也讓當時未婚懷孕的翁馨儀，被酸民攻擊為「錢」才嫁。

而她之前也忍不住反擊，「我從未想過要靠著別人過下半輩子 ，因為我知道我可以靠我自己，我知道一開始沒人會相信，就算大家不懂我，我也依然要做一個自己都會愛上的女神」，霸氣發言讓人讚嘆。而他和張少懷的感情也幸福甜蜜，常會在臉書分享一家生活點滴，讓粉絲都羨慕不已。

(中時電子報)