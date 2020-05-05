大聯盟受到新冠肺炎疫情遲遲無法開季，但是前明尼蘇達雙城球星普路夫（TrevorPlouffe）稍早卻在推特爆料，表示球季將在7月1日重啟，不過隨後就有記者出面澄清是假消息，對此，前紐約洋基投手休斯（Phil Hughes）也出面力挺，表示自己也聽說這件事，且會有第3個人出面報導。

普路夫稍早在推特爆料，表示自己聽到多個消息來源，大聯盟將在6月10日展開第二階段春訓，並於7月1日重啟球季，消息曝光後引發討論，不過隨即遭大聯盟資深記者勞爾（Keith Law）打臉，他直言普路夫的消息是假的，目前一切都沒確定。

不過接下來休斯也加入戰局，他在推特打道：「好的，我已經和多個消息來源聊過，可以確認6月10日春訓、7月1日開季的計畫很快會浮出檯面，普路夫是第1個報導的，我是第2個，接下來還會有第3個人。」

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(中時電子報)