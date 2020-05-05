5／5世界手部衛生日，防疫五月天現場教洗手。(魏怡嘉攝影)

圖為中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人 莊人祥、周志浩疫情監測組組長，於五月五日世界洗手日示範正確洗手。(魏怡嘉攝)

今日是手部衛生日，中央流行疫情指揮中心特別在疫情記者會示範正確洗手方式，陳時中指揮官、陳宗彥副指揮官、張上淳專家諮詢小組召集人、周志浩疫情監測組組長及莊人祥發言人都把袖子挽起，提醒大家以「濕、搓、沖、捧、擦」五步驟，配合「內、外、夾、弓、大、立、完」七字訣，確保自身及周遭親友的健康。

指揮中心表示，世界衛生組織(WHO)自2009年起，提出「拯救生命：清潔雙手(Save Lives : Clean Your Hands)」活動，同時將5月5日訂為「世界手部衛生日」，每年以不同的活動主題呼籲全球響應手部衛生，以5隻手指頭象徵手部衛生5時機，強化手部衛生概念，並強調手部衛生能減少感染。

防疫五月天陳時中、陳宗彥、張上淳、周志浩、莊人祥今日把袖子挽起，戴上手套以顏料當作肥皂，示範「濕、搓、沖、捧、擦」，「內、外、夾、弓、大、立、完」的洗手方式。整個過程要持續40-60秒，提醒大眾濕洗手比乾洗手重要。陳時中表示，雖然示範時他們都配戴手套，但洗手不需要戴手套，肥皂也不見得要用綠色的，什麼顏色都可以。

指揮中心指出，疾病管制署自2010年起推動「建置手部衛生示範中心」計畫，以WHO手部衛生指引及相關工具為藍本，訂定我國手部衛生推廣執行策略，並建立教育訓練、成效評估及報告回饋等機制。此外，疾管署也在長期照護機構推廣手部衛生，以降低機構內醫療照護相關感染的發生。

國際間疫情仍然嚴峻，指揮中心再次呼籲，防疫期間民眾應做好個人防疫措施，無法保持社交距離及搭乘大眾運輸時應佩戴口罩，並注意手部衛生，落實正確洗手五時機(吃東西前、跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後以及看病前後)、五步驟(濕、搓、沖、捧、擦)及七字訣(內、外、夾、弓、大、立、完)，以確保自身及周遭親友的健康。

(中時 )