南投縣長林明溱發送老人假牙補助，老人家牙口變好，進食方便，身體更健康，他也向中央呼籲，長照政策納入老人假牙補助，至少能與地方縣市政府各出一半，讓老人擁有一口好牙，減少未來長照負擔；立委馬文君強調，將在立法院爭取中央重視採行。

林明溱與馬文君等人到國姓鄉衛生所，為17名長輩發放假牙補助，其中有8人是全口假牙補助4萬元，其餘則是半口假牙補助2萬元，老人家稱讚「縣長功德無量」。

南投縣府老人假牙補助已推動多年，林明溱說，一年幾千萬元讓數以千計的老人家重拾好牙口，老人家牙齒功能恢復

，吃得香又營養，自然能常保健康，這不正是政府推動長照最大的目標與理想？

林明溱強調，如果地方縣市府每年編列3000萬元經費，中央長照相對補助3000萬元，就能讓2000多名老人家無經濟壓力的新裝假牙，改善食無味、難咀嚼困擾，希望中央相關單位能重視該建議。

馬文君說，長照政策花費大量資源照顧臥床老人家，如能增加老人假牙補助，健康的活到老，不僅老年歲月更幸福，減輕長照人力不足等壓力，她會在立法院積極爭取中央重視

，讓長輩受惠。

(中時 )