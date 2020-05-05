外資昨日大賣超台股逾300億元，今日持續針對台積電等半導體族群打帶跑，使台積為首半導體相關股票撐盤力道減弱，但遠東新、中鋼．台泥、亞泥與台塑等傳產值股接棒輪動，且兆豐金、中信金、第一金與國泰金等金融族群負責穩盤，才使大盤開高之後，在高檔行進間整理趨堅，加權股價指數收漲54.13點，報10774.61點，漲幅0.5%，成交1779.85億元。

店頭市場方面，在生醫與防疫等族群短多呈噴發榮景下，盤勢開高走高，欲小不易，顯示短期市場資金行情，仍寵愛籌碼易於掌控的小型股，指數終場收138.41點，上漲0.98%，成交476.37億元。

電子股在台積為首半導體族群攻堅腳步趨緩後，幸有被動元件、矽晶圓、高利基型IC設計接棒維繫人氣，不過，被動元件如國巨、華新科及禾伸堂等，明顯是短線當冲帽客匯集區塊，股價多呈高檔大震盪之區間游走格局，致能漲也能跌之下，也間接影響短多持股信心，只是這類股對投機客來說，算是極短線高出低接賺價差的金錢遊戲的好股，因此波段呈且戰且走架構。

周二表現疲軟的權值股包括台灣大、鴻海、長榮航、華航、台化、台塑化、富邦金與聯電，或可略窺國家隊幕後盤的那隻黑手，在全球新冠疫情還未明顯走緩，及外資短線大進大出，變相干擾國內金融秩序前，或不樂見盤勢在高檔急行軍，以免呷緊弄破碗，因此，只要盤勢在高檔見紅，多可見官股券商適度調節，期穩健控盤。

亞股方面，今日本、大陸與南韓等市場未開盤。唯陸續開市的香港、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印尼與印度等市場多見臉色紅潤，僅越南、泰國兩股市演出疲軟。

美股期貨盤方面，包括道瓊期、標普500、那斯達克100與小型股2000等4大期指，多呈開高震盪趨堅走勢，目前分別暫報上漲0.91%、0.76%、0.7%及1.19%。

業內人士指出，目前看起來，短期國際油價與美股再惡化空間相對有限，而全球新冠肺炎疫情，雖未到掌控地步，但確實有感染力道趨緩現象，且各主要工業國正積極尋求封城解禁，與恢復經濟能量，期振興景氣。

在歐洲央行、美Fed（聯準會）、日本央行與大陸央行等主要央行灑錢不手軟下，預期美股領軍全球股市邁出空方市場的格局將漸次明朗，顯示台股後市仍審慎樂觀。

(工商 )