今年端午節有4天連假，民航局今（5）日宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供818架次，計55,100個座位數，將從5月11日（週一）上午9時起開放訂位。

民航局表示，端午假期自6月25日（週四）至6月28日（週日）有4天連假，民航局規劃6月24日（週三）至6月29日（週一）為航空疏運期，共計6天。端午連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規劃航班。

民航局指出，在各航線運能提供方面，澎湖航線（不含澎湖-金門航線）計508架次、33,520個座位數；金門航線計236架次、16,520個座位數；馬祖航線計74架次、5,060個座位數；上述3離島航線共計提供818架次及55,100個座位數；因受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，國內線需求明顯減少，民航局已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局提醒旅客，端午連假在尖峰時段「6月24～26日臺灣出發往離島方向」，以及「6月27～29日離島出發回臺灣方向」的機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，讓有限之空運資源獲得更有效之利用。

民航局說，旅客若是因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。

(工商 )