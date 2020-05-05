高雄銀行（2836）今年將改選董監事，南和興產前董座陳田圃家族將首度進軍董事會，取得一席董事，另外的3席民股則仍由民股最大股東晉禾企業續任，林文淵等3席現有獨董將去職，改由前高鐵董事長劉維琪等人接替，官股高市府維持6席，董事長一職可望由朱潤逢續任。

高銀董事長朱潤逢5日表示，今年的董監改選將會很順利，不會有所謂的委託書大戰，因為，相關人選已由高雄市政府與持股1％、超過1年的民股大股東，針對人選完成協商。

南和興產前董事長陳田圃表示，高銀以前辦理現金增資時，他的家族有參與認股，至於目前有多少持股，他並不清楚，都交給二代處理了，根據了解，陳田圃家族持有高銀股票，已經超過3％。

陳田圃與林文淵在2010年結為親家，林文淵女兒林妍君嫁給陳田圃兒子陳建甫，不過，林文淵將在此次高銀董監改選時，與前經濟部長何美玥及蘇正平，?下獨立董事職務，由台灣高鐵前董事長劉維琪、義守大學校長陳振遠、以及及政治大學財政系教授徐偉初等3人接棒。

高銀的最大民股晉禾企業，因企業和個人持股合計介於15％到20％之間，此次推派3席董事，人選包括晉禾董事長蔡永裕、劉仲信和陳鍚惠等，而持有43.13％的最大官股高雄市政府則擁有6席董事，包括現任高銀董事長朱潤逢、財政局長李樑堅、經發局長伏和中、登興關係企業副總經理蔡維碧、高銀工會理事長黃俊傑、以及王洪綱。

高銀發言人徐翠梅指出，高銀將在今年6月24日舉行股東常會，改選董監事，高銀並正式公布「109年股東常會董事及獨立董事被提名人名單」，高銀將在月日的董事會，確認此次人選。

(工商 )