若有發燒者，考場人員會將該生安置發燒等待區，並通知試務中心。（張毓翎攝）

人員出入管制的部分，校門口設置熱像儀檢測站過濾人流，顯示發燒者。（張毓翎攝）

今年國中教育會考將於16、17日登場，因應新冠肺炎疫情，這次會考取消英聽測驗，並提出高規格的防疫措施，嘉義區考場分別設置在嘉義高中、嘉義女中、嘉義高工、民雄農工及東石高中，嘉義縣長翁章梁5日前往東高視察，了解校園防疫情形，並準備了5片酒精濕紙巾，送給縣內每位考生會考當天使用。

東高考場將容納來自東石國中、朴子國中、過溝國中及義竹國中等10所學校1169位考生，東高校長楊長鉿表示，疫情對學生及家長都造成不少壓力，因此，校方提前做好萬全準備，上周已邀請各國中的校長或主任到學校討論休息區等場域配置，並依照會考指揮中心的指示辦理，提供最好又安全的環境，祝福同學們都能考上理想的學校。

校方說明，校園周邊預計10日雇請廠商進行蚊蟲及防疫消毒，試場內、外則於14、15日進行消毒清潔；人員出入管制的部分，校門口設置熱像儀檢測站過濾人流，若有發燒者，將通知試務中心，並引導該生至「備用試場」應試，另為避免群聚，除身心障礙及重大傷病考生需申請應考服務外，不開放考場陪考，各國中會編排考生服務隊，協助考生處理任何情況。

翁章梁表示，受疫情影響，這次會考對準備考場人員是責任，也是壓力，不僅加強試場及消息區消毒作業，也管制考場動線，確保考生應試健康與安全，此外，特別提醒考生，進入考場時須全面配戴口罩，如有故意不配合者，除禁止進入考場外，經查證屬實，取消考試資格且不予補救。

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(中時 )