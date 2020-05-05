以往全台選舉期間隨處可見的競選廣告看板，不僅妨礙市容，甚至有公安疑慮，為了改善此風氣，台北市長柯文哲今天在市政會議拍板定案，將於本月15日到25日舉辦i-Voting，邀請年滿18歲設籍北市的市民一起上網投票決定看板懸掛方式，建管處將依結果修改台北市競選廣告物管理自治條例。

建管處表示，選舉廣告看板議題經過今年1月13日至2月11日在網路及實體公聽會討論後，彙整出4個投票選項，包括選項一：限制參選人能設置競選廣告物的地點、數量及尺寸，且須事前申請並將地點公開上網。選項二：限制參選人僅能在政府設置的公告欄上張貼相同數量及尺寸的競選廣告。

選項三：限制參選人能設置競選廣告物的地點、數量及尺寸，但免事前申請即得設置規定。選項四：維持現行自治條例規定，僅需加強執行強度。

建管處表示，民眾可上市府i-Voting網站（北市府i-Voting網路投票首頁＞我要投票＞應修改台北市競選廣告物管理自治條例）投票，時間為本月15日上午10時起至25日下午4時止，以1人1至2票且2票不可為同一選項方式辦理。

投票結束後，建管處會參考投票結果進行自治條例修正程序，相關修法進度可於北市法規提案流程查詢系統掌握。

建管處呼籲，因為疫情期間，無法做太多實體宣傳活動，會透過市府臉書、機關官網、公民參與網、提案人臉書等傳遞與投票有關的資訊，歡迎市民投票，讓民意被重視。

(中時 )