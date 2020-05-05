前《康熙來了》製作人B2（陳彥銘）今年1月與老婆晗晗在台北舉辦婚宴，並當眾宣布雙喜臨門。兒子麻糬4月5日出生，5日正逢麻糬彌月，特別曝光多張超萌新生兒寫真及一家三口合影。

兒子麻糬遺傳爸爸的大眼睛，眾人紛紛表示根本是Mini B2，超萌大眼已電暈月子中心的所有護理師，爭相輪班照顧麻糬。首次當爸的B2哥，為了記錄麻糬多變的新生兒時期，特別請到一路陪伴夫妻倆完成婚紗拍攝、廈門文定、台北宴客及麟兒出生的LinLi Boutique拍攝新生兒寫真，並選在彌月這天首度曝光。

B2兒子麻糬。（LinLi Boutique提供）

拍攝當天兒子麻糬完全承襲爸爸的基因，面對鏡頭絲毫不害怕，B2得意表示兒子根本天使投胎，不哭不鬧，配合的更換將近10個造型。興奮之情溢於言表的B2，為了萌兒職業病發作，知名大製作人在現場甘成攝影助理，協助打燈舉反光板，原訂2小時內完成的拍攝，最後竟拍了近4小時，每一張照片都萌翻全場，讓B2直呼自己要變成曬嬰狂人，他笑說：「雖然差了40幾歲，但我還是會陪著麻糬努力玩、努力成長。」

(中時 )