立法院日前通過「農田水利法草案」初審，不過民眾黨立法院黨團認為，政院版本草案欠缺國家願景的長遠規劃，灌溉制度等關鍵條文，朝野還未有共識，而且草案中沒有明定用水僅供農業使用，有開後門的嫌疑，呼籲修法避免因工業用水優先影響農業灌溉用水，民眾黨也將會提出相關草案修法版本。

張其祿指出，根據「水利法」第18條規定，原本的用水先後順序，工業用水是排第4，民生及農用優先，但近年來民生及農業用水大多犧牲給工業使用，原因出在2000年修法時，新增後門條款，主管機關對於某一水道，或政府劃定之工業區，得酌量實際情形，報請中央主管機關核准變更，因而導致工業用水優先供應變成常態。

張其祿說，每年10月到4月是南部枯水期，隱藏後門工業優先的後果，不僅造成南部有缺水危機，現在疫情導致全世界很多地方鎖國，恐會引發糧食危機，我們應該超前部署，農田水利法為農業用水專法，應該修法以農業及民生用水優先。

民眾黨立委蔡壁如表示，農田水利會改制是藍綠爭奪權力歹戲拖棚的結果，水利會雖然有歷史包袱，但部分地區水利會也有很好鑑識，像是花蓮台東發展小型水力發電等，改制不能簡化改革跟反改革，必須制度化處理工業及農業用水問題，同時也要解決灌溉跟排放式的問題。

「拒絕搶樁，回歸專業」，民眾黨團強調，未來朝野協商時，將會提出讓農田水利設施專門用於農業灌溉；針對工廠、工業區廢水直接排入農田灌溉渠道，灌排不分影響環境與食品安全疑慮部分，也會提出相關修法條文。

(中時 )