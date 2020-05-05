宥勝上個月無預警在臉書宣布，由於疫情肆虐全球，決定採取全家居家隔離，便一家四口開著露營車展開「野外居家隔離」新生活，預計持續半年到8個月，不兒子疑似因為毛毛蟲過敏，全身長滿紅疹送醫，也讓他開始思考此決定是否正確。
宥勝在YouTube分享「第2周野戰訓練」的影片，影片中提到兒子疑似對毛毛蟲過敏，導致全身起紅疹難以入睡，觀察一陣子後發現兒子表示不太舒服，便緊急送往醫院治療，雖然醫師表示服藥和擦藥膏即可，但也讓宥勝開始思考此決定是否正確，便詢問老婆：「這樣的生活究竟可不可行」？沒想到老婆表示這些日子在車上睡得很好，雖然蚊蟲可能是問題之一，就當成小孩增強免疫力過程就好。
聽到老婆肯定的答案，也讓宥勝確定一家四口的露營車生活會持續進行，但也坦言若老婆因此想要離婚，絕對會立刻找個房子住，往後也會多帶他們出來玩就好。
(中時電子報)
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