四月間台灣連續出現三個單日「零確診」的好消息，WHO於4月17日的記者會首次肯定台灣公衛。前副總統呂秀蓮表示，「胡椒辣，不必大！」要對台灣有信心，但更需要蔡英文總統下定決心，承擔歷史重任；研擬「治國大戰略」，重建疫後新台灣。

呂秀蓮在臉書指出，WHO是否即將為台灣開大門？台灣到底離WHO有多近？多遠？從現實面談，外交部坦承「機率很小，難度還很高。」一因今年疫情燃燒，跨境飛行困難，年度會議朝向視訊方式辦理。二因台灣未能加入WHO，或參加WHA，主要癥結包括WHO是聯合國組織，非UN會員，不能成為WHO會員；台灣未加入UN，因中國主張「一個中國」，台灣是中國的一部分； 台灣是美中爭霸的棋子，川、譚交惡，台灣充當馬前卒。

她說，台灣對譚德塞的去留無能為力，台灣的目標是堂堂正正進入 ，這需要突破許多關卡，不必在意譚德塞。別忘了，WHO是UN的附屬組織，若台灣進不了聯合國，只能委屈地以「觀察員」身份年年申請，頂多爭取到「常態性觀察員」。這豈是你我2360萬台灣人的共同心願？

呂秀蓮強調，自從1990年她率先推動台灣加入聯合國以來，轉眼已30年，但心知路途何等艱困、遙遠，根本原因在於「一個中國」的緊箍咒。這次疫情突顯台灣不同於中國，疫情更突顯台灣在防、抗疫方面確實優於中國，「胡椒辣，不必大！」

她表示，大家要對台灣有信心，但更需要蔡英文總統下定決心，承擔歷史重任：研擬「治國大戰略」，重建疫後新台灣。

(中時 )