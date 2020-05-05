台中市水利局長范世億進行「109年度防汛整備專案報告」。（盧金足攝）

台中市府5日舉行市政會議，水利局長范世億進行「109年度防汛整備專案報告」。市長盧秀燕強調，市府除加強防疫，對於台灣受地形與氣候影響，常有突如其來豪大雨造成嚴重災情，提醒民眾透過「台中水情」APP密切掌握各區水情，市府將加強防災通報，維護民眾安全。

梅雨季將至，台中市府整備防汛資源，除防淹治理、雨水下水道、農路及野溪改善、查處排水道占用情形等，更運用高科技監控各地水情。水利局長范世億在市政會議表示，已備妥2萬5000個沙包、251部抽水機整裝待命，全力做好防汛準備，讓災情風險降低。

范世億說，市府針對易淹水地區已陸續展開防淹治理工程，包含大里區中興段排水、南山截水溝、草湖防災公園、新社區九渠溝滯洪池等多項工程均已完工。另外，新社區協成里九渠溝興中街分流(第二標)工程，總長2.6 公里，工程去年1月11日開工，預計明年5月完工，雨季時可作為九渠溝退水路線，旱季時補充大坑溪基流量，兼顧防洪及補充水源功能。

此外，范世億針對雨水下水道工程，西屯黎明路、大甲區興安路均已完工，梧棲區大智路則於今年4月發包。

由於台中市山坡地占全市面積約72％，土石流沖刷淤積，容易造成農路及野溪淹水災情，市府整治去年改善2940公尺護岸及擋土牆、24.2公里農路，今年預計改善3000公尺護岸及擋土牆、30公里農路。

市府查處排水道占用情形，截至目前為止，共查處17件排水道占用，今年配合自拆案件共12件，尚有5件排水道占用案，預計公告後將強制拆除，確保河道通暢。

水利局目前設置36處淹水感測設備、10處雨水下水道監測設備、36處攝影機設備、13處柳川告警廣播設備，彙整各項監測數據與現地情勢，分析整體淹水原因及排水路承洪能力，24小時密切監控，守護台中。

(中時 )