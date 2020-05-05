疫情衝擊產業，三芝、石門區觀光受挫，農產品銷量更大幅下滑。新北市議員陳偉杰協助農友申請紓困，主動出擊設計「挺農友」圖卡，多管齊下擴大行銷，5月再推Line茶米酥餅貼圖，吸引大批民眾揪團，農友直呼「比電視廣告還厲害」。

北海岸三芝、石門區近期受新冠肺炎疫情影響，遊客人數大幅下降，農產品銷量更是銳減，農漁友們苦不堪言，找上民代陳偉杰陳情；陳偉杰表示，他立刻向新北市政府農業局反應，替北海岸農友爭取補助，也探究原因，知悉農漁友產品品質沒話說，為需要加強的「擴大行銷和知名度」。

陳偉杰說，很多農友是不使用臉書，因此他主動出擊，拍照、設計出一系列「挺農友」Line圖卡，分批介紹北海岸在地農產品並且張貼粉專、在地社團臉書，多管齊下幫農友行銷產品。

陳偉傑表示，貼文宣傳後，很多民眾打到他服務處詢問產品訊息，也很多人前往農會購買產品，陳偉杰表示，能實際協助農友賣出產品，才能讓農友恢復信心，他透露還要推出「石門肉粽地圖、淡水南瓜巡禮」系列貼圖，號召大家一起挺農友。

陳偉杰當選議員以來，被民眾誇讚，熱情服務又平易近人，淡水議員台語諧音被稱為「淡水魚丸」，近來因為陸續爭取淡水公園，又被冠上「公園議員」封號。對此，陳偉杰說「不敢當，能為民服務又被民眾肯定是最棒的事」。

(中時 )