企業網路駭客攻擊連環攻？繼中油後，台塑集團資訊系統也驚傳遭駭客攻擊。台塑集團資訊系統上午十一點發現遭駭客攻擊，資訊單位旋即通報企業員工，暫停使用網路與發送相關信件等資訊電腦作業，啟動檢修防範作業，目前除集團直屬台亞加油站及企業石化等重要核心煉製系統，因有相對防火強且需持續運作外，其餘均處站暫停使用狀態。

對此，台塑集團下午2點更新回復指出，資訊系統已抓到一病毒，在系統出現異常之意，資訊系統旋即通知員工將電腦關機，避免病毒流竄攻擊，並立即啟動隔離更正作業。目前將逐步分區、階段性檢視資安狀態，讓系統依照安全狀態，分階段回復正常運作。

據悉，台塑集團過去加油站或企業麥寮等生產基地資訊系統均有嚴密防火強建置，麥寮等煉製系統過往更是採取斷線，連USB都無法使用原則；即使目前相關資訊有開放些許連結，也都有進行嚴密防控。

另，台塑化目前除確定直屬台亞加油站系統正常運作外，也持續針對其他加油站加盟伙伴資訊系統進行追蹤、瞭解確認。至今尚未有加油站系統無法使用狀態發生。

(工商 )