2020年春季起，各產業因新冠肺炎疫情影響紛紛吹起熄燈號，服裝產業更因為消費者減少外出聚會而降低消費需求。在國際服裝品牌陸續收編實體門市、退出台灣同時，台灣電商女裝品牌「OB嚴選」無懼疫情，逆勢進駐台中一中商圈，開出220坪實體大店，且預計下月再接再厲進駐逢甲商圈再開一店。

OB嚴選台中一中店門市占地三層，為繼台北、中壢、新竹等大店之後第6家實體店面，也是目前電商女裝轉戰實體通路規模最大店，而迎來疫後零售時代，店內擁有11間大型更衣室與6台POS結帳系統，除了女裝流行服飾外，也集結男裝、孕童、內泳衣及運動機能等萬款商品，同時滿足一家人需求。

OB嚴選創辦人暨品牌總監王蘭芳表示，拓展新門市是2020年的既定計畫，租約早在年前就已簽定，大型門市的規劃籌備年前便已進行，各款式的備貨更在年前都已進駐倉庫。王蘭芳強調，疫情發生後，以最嚴謹的態度檢視管銷，最保守方式估計營收後決定繼續展店，儘管OB嚴選主要業績仍為電商銷售，但仍會選擇持續開設實體門市，王蘭芳說，主要在於虛實整合，期習慣實體購物的消費者，藉此認識品牌後導入線上，而習慣線上購物的族群，也能因為App提供即時，在地的個人化服務提醒就近到店，發揮虛實整合的綜效，完善提供顧客對OB的全方位體驗。

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