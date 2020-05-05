台南大內國小「大內PAPAGO」3D大地彩繪，讓小朋友玩大富翁跳格子，從遊戲中快樂學習家鄉人文地景與特產。（台南大內國小提供／劉秀芬台南傳真）

台南大內國小「大內PAPAGO」3D大地彩繪，讓小朋友玩大富翁跳格子，從遊戲中快樂學習家鄉人文地景與特產。（台南大內國小提供／劉秀芬台南傳真）

台南大內有個知名的彩繪村，是遊客拍照打卡景點，最近大內國小校園也出現一幅巨大的3D彩繪，原來是校方請彩繪村畫家Kevin幫忙，在校內空地上彩繪台灣地圖，上有大內地圖及在地特色景點、特產，要讓小朋友玩大富翁跳格子，從遊戲中快樂學習家鄉人文地景與特產。

大內國小校長李英昭表示，她看到大內區公所、大內國中都有大內女婿Kevin的作品，很希望Kevin能為大內國小彩繪。Kevin受邀到校內觀察後，發現幼兒園前的空地很適合彩繪，在經過與學校老師無數次討論後，結合學校校本課程，彩繪出台灣地圖上加大內地圖的「大內PAPAGO」大富翁遊戲。

大內PAPAGO地圖上有一個大大台灣島，四周海洋有鯨魚、海豚、黑面琵鷺特色生物。台灣島上以大內地圖為輪廓，楊家古厝、阿江麵店、南瀛天文館、二溪月世界、頭社西拉雅夜祭、大內國小神社、走馬瀨農場、懸壺醫院等景點環繞著彎彎曲曲的曾文溪，還點綴著大內的農產酪梨、芒果、木瓜圖案，遊戲起站當然是大內國小。

「老師，這是狐狸還是狗？」近兩個月來，Kevin周六、日幾乎整天都在校內彩繪，大內國小教務主任傅千珊說，Kevin十分有耐心與老師們溝通要呈現的內容，校方師生都非常感謝他，繪畫過程中，小朋友也十分好奇觀看提問，遊戲課程還未正式開始時，小朋友就迫不及待的互相猜拳玩起跳格子。

大內國小幼兒園開發了一套結合大富翁、跳格子、桌遊、校訂在地化課程的「酪夏幸福、有梨真好」闖關遊戲，配合著上面的數字送酪梨徽章，增加小朋友上課的誘因，機會問答格融入農產、景點教學內容，不僅讓課程遊戲化，也豐富了孩子的視野。

「走到哪，學到哪。」李英昭表示，環境是教育的最大資源，學校一直進行在地化課程活動，希望讓學童認識家鄉特色，未來彩繪地圖還會加上QRcode線上資料講解，也希望藉由大內PAPAGO地圖開發各種課程，讓大內學童各個都能變成宣傳家鄉之美的導覽解說員。

(中時 )