中職爭取1千名觀眾進場 指揮中心要求4點 14:352020/05/05 中時 陳人齊 、中時電子報、 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中職爭取1千名觀眾進場 指揮中心要求4點。（資料照片 黃國峰攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中華職棒今天表示欲向中央流行疫情指揮中心爭取1000名觀眾進場，並加入實名制、梅花座等措施。指揮中心表示只要做好防疫就可。 指揮中心回應，事實上當初指揮中心已向中職建議可以1000名觀眾進場做評估，關鍵在於購票資訊、進出動線、維持場內社交距離以及能否落實個人手部衛生，若都能落實就可行。 (中時 ) #指揮中心 #觀眾 #進場 #落實 #中職 也許您會感興趣 推薦閱讀 中職》兄弟主場推英文轉播 艾迪頓當球評 13:322020/05/01 體育 中職》桃猿在球場賣便當 周末推日式美食送立牌 15:442020/05/01 體育 中職》開放球迷入場近了 聯盟下周討論 16:242020/05/01 體育 疫情中心鬆口 中職開放觀眾近了 04:102020/05/02 運動天地 四技二專統測1人發燒 指揮中心：依防疫程序安排 15:242020/05/02 生活 中職》教頭認證中職最速！陳晨威談盜本壘原因 17:172020/05/02 體育 中職》桃猿4失誤種敗因 葉竹軒下二軍非懲罰 17:442020/05/02 體育 中職》隊史千勝不容易 曾豪駒感謝洪總 22:262020/05/02 體育 中職開打美媒採訪王建民 直言大聯盟無法複製 12:202020/05/03 體育 中職「超」超前部署 爭取每場千人進場 13:472020/05/05 體育 生活熱門新聞 紓困補助「1萬元」怎麼領？懶人包在這 - 生活 梅雨季來了！吳德榮：第一道梅雨鋒面這天報到 - 生活 出大事？唐綺陽曝下一波社會震盪... - 生活 獨家》新莊居檢男陳屍家中 傳自陸回台身體已有狀況 - 生活 鹿港女護理師遺愛人間 捐救護車再捐復康巴士 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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