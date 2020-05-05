中華職棒今天表示欲向中央流行疫情指揮中心爭取1000名觀眾進場，並加入實名制、梅花座等措施。指揮中心表示只要做好防疫就可。

指揮中心回應，事實上當初指揮中心已向中職建議可以1000名觀眾進場做評估，關鍵在於購票資訊、進出動線、維持場內社交距離以及能否落實個人手部衛生，若都能落實就可行。

(中時 )