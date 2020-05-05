黃靜如所製作口罩收納袋造型都不同，一來能避免誤拿別人的，二來還能避免沾染更多細菌的可能。（吳建輝攝）

黃靜如手工製作的口罩收納袋相當用心，還選用日本高級布料，還特別縫上奶嘴夾，方便夾在衣角固定。（吳建輝攝）

黃靜如曾經在彰化醫院急診室任職過３年的時間，10年前離職後在家照顧孩子，因喜歡手作，平時會製作手工包包、筆帶、收納袋等布製小物。（吳建輝攝）

今年40歲的黃靜如曾經在衛福部彰化醫院急診室任護理師，最近因新冠肺炎昔日奮戰的同事，每天處在高壓危險的工作環境中，因此親自縫紉口罩收納袋，送給急診室的每位同仁，讓所有收到口罩收納袋的學弟妹們，都覺得暖心。

黃靜如曾經在彰化醫院急診室任職過３年的時間，10年前離職後在家照顧孩子，因喜歡手作，平時會製作手工包包、筆帶、收納袋等布製小物，往年也會拿出來義賣，今年視疫情肆虐，也響應慈善基金會的號召，製作上百個不口罩送給篇小孩童。

黃靜如說，她最近時常想起過去與急診室戰友搶救病患的畫面，讓她相當掛念老同事與學弟妹們，因此決定製作口罩收納袋，讓他們在吃東西時可以將口罩收納在專用的收納袋內，一來能避免誤拿別人的，二來還能避免沾染更多細菌的可能。

彰化醫院急診醫療目前一共有28人，黃靜如趕工製作後送到急診室，看到以前的老戰友相當感動，她說過去在急診室與大家同甘共苦，現在則盡自己的力量，感覺再次與她們並肩作戰，相當感動。

(中時 )