為協助台商因應中美貿易戰調整投資架構，並引導境外資金回流挹注產業及金融市場，從去年8月15日實施《境外資金匯回管理運用及課稅條例》，財政部5日表示，統計截至今年4月底，各地區國稅局已受理366件申請適用案件，合計申請匯回金額約875億元。

其中個人申請件數為211件，較營利事業申請的155件更多，但申請金額方面則是營利事業較多、約609億元占總申請金額70％。

而目前已匯回資金為764億元，其中約半數352億元已提具投資計畫向經濟部申請核准辦理實質投資，並有326億元已獲經濟部核准投入產業。

觀察被投資產業的金額流向，以電子資訊產業116億元為最大宗，電信業69億元居次，民生化工業56億元為第3大產業。

財政部也再次說明，《境外資金匯回管理運用及課稅條例》自施行日起算2年內，個人匯回境外資金及營利事業自其具控制能力或重大影響力的境外轉投資事業，獲配投資收益且匯回者，得選擇存入外匯存款專戶依規定管理運用，按特別稅率（第1年8％或第2年10％）課稅，同時如在規定期限內完成實質投資，取得經濟部證明者，得申請退還50％稅款。

(旺報 )