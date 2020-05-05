群創公佈2020年第一季營運成果，合併營收為504億元，營業損失為62億元，稅後損失為53億元，基本每股損失為0.55元。

2020年第一季整體出貨面積591萬平方公尺，較前一季減少22.5％，液晶面板售價為每平方公尺278元美元。中小尺寸營收為132億元，較上一季減少25.4％，中小尺寸合併出貨面積58.32萬平方公尺，較前一季減少23.8％。

營收以產品應用別區分，手機及商用產品為34％，可攜式電腦為21％、桌上型螢幕為9％、電視為36％；以產品尺寸別區分，10吋以下為27％、10到20吋為26％、20到30吋為12％、30到40吋為5％、40吋以上為30％。

回顧第一季，受到新冠病毒疫情影響，大陸春節延後開工，導致大陸模組廠稼動率下降，公司單季營收較上季減少23.2％。EBITDA仍維持正獲利率5.1％，公司將謹慎管控現金流量與資本支出，並持續投資技術升級及成本改善。

展望第二季，由於疫情造成全球經濟放緩以及國際運動賽事停辦或延遲，導致TV面板需求疲弱。但預期下半年各國陸續邁入復工階段以及韓廠關廠效應浮現，TV面板需求可望逐季回溫。筆電及顯示器產品因企業及學校推動在家辦公及遠距教學，預計第二季IT面板需求將維持暢旺。智慧型手機部份，預期5G基礎建設將持續佈建以及下半年的傳統旺季，中小尺寸面板需求將逐季回穩。

(工商 )