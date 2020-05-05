【即時新聞】紅心字會慶祝母親節公益活動，歌手婁峻碩及陳忻玥出席。(粘耿豪攝)

婁峻碩及陳忻玥５日擔任「守護弱勢家庭」公益大使，婁峻碩參與《娛樂百分百》「凹嗚狼人殺」而翻紅，被問到羅志祥（小豬）與愷樂緋聞，他表示，事情爆發到現在，還沒有碰到愷樂，「事情發生後還沒關心她，我的心態是想說先不打擾她，私人感情不好過問！」他覺得現階段不打擾是最好的方式，自己先顧好自己事情或感情就好。

婁峻碩3歲時因家人關係認識愷樂，事隔多年後在節目上相認，愷樂很照顧他，並引薦他去錄製狼人殺，讓他因而翻紅，不過談到私交，他說沒有跟小豬出去玩過，只有請愷樂吃過飯，愷樂則會提醒他工作上的事情。而他今受訪時狂搓大腿，很怕說錯話，「不想被說是蹭熱度，一直都覺得感情是自己的事情，就留給他們去評斷跟處理就好。」

記者會上兩人準備了康乃馨獻給在場的弱勢家庭的媽媽們，並現場親手彩繪母親節卡片。婁峻碩之前曾因「漏斗胸」開刀住院，那三個月調養身體期間，媽媽無微不至的照顧他，讓他非常感恩，母親節將至，他打算送一支新手機給媽媽，也然會回家陪媽媽吃飯，說一句「我愛妳」。

他自認愛媽媽就要大聲說出來，婁峻碩表示：「小時候學校母親節活動會送卡片，長大後因為常不在家，所以離開家前會給媽媽一個大擁抱並且跟她說『我愛你』！我媽聽到都會開玩笑說『幹嘛！是不是錢不夠用！』但我知道她心裡是開心的！」不過媽媽最常對他說的三個字是「多喝水、早點睡」以及生活小叮嚀。婁峻碩《BOARDING》首場演唱會台北場7月31日於大直ATT SHOW BOX登場！6月13日於KKTIX正式售票。詳情請上婁峻碩FB、IG官網查詢。

婁峻碩、陳忻玥今出席紅心字會「守護弱勢家庭」公益記者會。（照片提供:紅心字會）

婁峻碩、陳忻玥今出席紅心字會「守護弱勢家庭」公益記者會。（照片提供:紅心字會）

婁峻碩、陳忻玥今出席紅心字會「守護弱勢家庭」公益記者會。（照片提供:紅心字會）

(中時 )