最近在推特或視訊上頻頻放砲的特斯拉CEO馬斯克，先是在線上股東會上，大罵因疫情的「居家管制」是法西斯主義，又在5月1日推文，「特斯拉股價太高」，結果特斯拉的市值立刻驟減140億美元。同一天C也在推特上放言稱：「我正在出售所有的有形資產，將不再擁有房子。」

在馬斯克宣佈賣房的推特下，有網友問「為什麼」，馬斯克在5月2日回答：「自由（freedom）」。不過馬斯克也表示，「我的女朋友@Grimezsz對我很生氣。」

但馬斯克可能不是在開玩笑。

據CNBC報道，馬斯克在洛杉磯的兩座豪宅被曝出正在房地產網站Zillow上以3000萬美元和950萬美元的價格出售。這兩棟房子的信息在馬斯克發佈推特兩天後掛網上線。據CNBC，馬斯克方面的發言人沒有立即回應置評請求。

價值950萬美元的豪宅據稱是電影明星吉恩·懷爾德的故居，馬斯克在2013年以675萬美元價格購入。這座豪宅擁有橢圓形的泳池及一座單獨的客舍。馬斯克在週五表示，買房的人應該保持現狀，「只有一項規定：我擁有吉恩·懷爾德的老房子，它不會被推倒或失去任何靈魂。」

不過馬斯克的推特也不全是那麼勁爆，昨天他的推特就發布了他女友格萊姆斯(Grimes)已經產下他們倆人的第一個愛情結晶。馬斯克自2018年起，就一直和格萊姆斯交往至今。馬斯克本身已經有5個兒子。

(中時電子報)