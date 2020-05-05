蔡英文總統上台後，我們已連續3年未能再參與世界衛生大會(WHA)，今年WHA即將開會，今天中央流行疫情指揮中心記者會上，媒體請問指揮官陳時中我方有無收到邀請函？對此陳時中坦言到目前為止還沒有收到，而WHA今年應該確定採行線上會議，時間將縮短，之前發言時間五分鐘，如今改成兩分鐘，且受邀的國家團體不一定都能夠發言。

此外世界衛生組織(WHO)顧問索羅門宣稱49年前聯合國已經決定中華人民共和國是中國席位的唯一合法代表，而台灣是否能以觀察員身分參與WHA，不是WHO秘書處可以決定的，是由194個WHO會員國決定的。對此陳時中表示，這是官僚式回答，索羅門以他法律顧問職位當然無權決定此事，但是世界衛生組織有責任處理這個問題，他講的是49年前的決定，但實際上只要過了7年甚至2年，根據情勢不同，有需要就可以改變了。所以他提到49年前的決定，看起來其來有自，其實是不負責任的回答。

(中時 )