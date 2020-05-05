陳政顯建議將肉品市場轉型為倉儲、批發、肉品加工業務。（陳世宗攝）

台中市北屯區肉品市場何時可遷建完成？5日引起市議員陳清龍、陳政顯及賴佳微的關切；陳政顯提醒市長盧秀燕曾承諾今年6月分，將明確公布北區肉品市場遷建的後續，建議轉型為倉儲、批發、肉品加工業務。盧秀燕說，這項改善建議非常有趣創新，未來可研議比照台北畜產公司營運模式。

陳政顯說，北區肉品市場現址，前市長時期已透過都市計畫變更為商業區、住宅區及公園綠地，已不再是市場用地；如果肉品市場可以不做屠宰業務、不產生汙染，像現在的台北畜產公司一樣，在產地屠宰，中市只做批發、冷凍、分切、運送等業務，調整業務行為。

「吃豬不殺豬！」陳政顯建議，北屯肉品市場如調整和台北畜產公司一樣，遷建位置選址上，應該可減少許多阻力，變成大家都歡迎的商業人潮聚集地，這樣對加快肉品市場遷建具有正面的幫助。

賴佳微指出，6月即將到來，想必盧市長大概知道新肉品市場大概的動向。蔡耀頡說，太平區每天都有運豬車經過，髒汙掉落，產生異味汙水的問題一直沒有被解決，汙染到太平區許多地段的環境，離遷廠公布的時程越來越近，許多鄉親都在問，盧市府到底會不會終結這個太平區的惡夢？

陳清龍指出，北區肉品市場轉型「吃豬不殺豬」，但不能將原本的屠宰量分散到大安、潭子等肉品市場的負擔。

盧秀燕指出，「吃豬不殺豬」這項改善建議非常有趣創新，過去台中肉品市場功能就是屠宰業務，未來可以研議比照台北畜產公司營運方式。

(中時 )