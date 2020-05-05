繼上周二台灣出現首例出院後復陽案例，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今在宣布，另外有3名個案也出院後又復陽，但是這些檢測介於陰陽之間，並不具傳染力，呼籲外界不要將感染者標籤化。

張上淳指出，另外有3名個案，出院以後又出現陽性，但這些檢測基本上介於陰陽之間，目前國內對於新冠肺炎感染者的管理採取高標準，必須要三採陰才可以出院，返家後也必須進行七天的自主健康管理，確保安全。

張上淳說，近期有幾名個案在返家後又被驗出陽性，多屬於病毒量很低的狀況，就算有傳染力也很低，大多也是家庭間的感染，並不容易出現在社區。

張上淳進一步說明，曾對新冠肺炎患者的每個階段進行病毒培養，但發現到後期很難將病毒培養出來，因此目前專家一致認為個案解隔離後都非常安全，並不具傳染給社區的能力，外界不用過度擔心。

張上淳表示，根據韓國的資料顯示，曾有一百多名患者解隔離後回到社區有復陽狀況，但都沒有傳染給社區，因此民眾對於解隔離的患者，不用太感到害怕。

(中時電子報)