南監今起舉辦為期2天母親節電話懇親，因應防疫，特別拉開座位距離，全程戴口罩。(曹婷婷攝)

家屬對於台南監獄創舉表達感謝。(曹婷婷攝)

用LINE傳情！台南監獄為免新冠肺炎疫情引發群聚感染，今年暫停母親節懇親，僅維持電話懇親，但也首度新增邀收容人錄製短片，獄方再經層層審核，加入受刑人家屬的LINE，將影像傳送給家人，讓祝福不受疫情影響，受刑人還是能「面對面」對媽媽表祝福，多位受刑人拉大提琴、吹奏陶笛、獻唱送給媽媽，貼心做法讓很多受刑人家屬都很感動獄方的用心。

副典獄長邱量一表示，南監3月份就決定停辦母親節的會面活動，考量受刑人與家屬間的親情連結以及修復關係重要，因此創新推出替代方案，首度推出「雲端話母愛-感恩無限情」比賽，共60人報名參加，為了減少家屬觸景傷情，參賽者不避穿囚服，背景也找來工藝班溫馨布置，從中選出17部短片決選。

參賽者為了表達感謝母恩或謝謝妻子，有人拉大提琴，有人歌唱、演奏陶笛等，訴說自己對母與家人多年的愧疚，有收容人吐露「從小到大沒做過一件讓妳驕傲的事，去年我在監獄高中畢業又繼續讀大學，我第一次看到妳的笑容.....是妳無怨無悔改變了我。」

此外，南監今起舉辦為期2天母親節電話懇親，1372名受刑人參加，獄方規定全員均須全程戴口罩，並特別加大、拉開座位距離，還規畫固定進出動線，防疫相當嚴謹。

販毒入獄遭判處27年的陳姓受刑人感謝南監設法持續增進與家屬間的互動，他也學會用不同的角度，重新看待自己的跌宕起伏，徹底悔悟、改過遷善，期盼早日出獄。他的家屬尤其感動的是，今年過年間將他們全家照片傳送給家屬，家屬感動回訊「小孩第一次跟爸爸有合照....真的很感謝。」

(中時 )