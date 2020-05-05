雲林縣長張麗善（左）深受雲林家扶中心阿嬤郭娥身兼數職養大孫子感動。（許素惠攝）

雲林縣長張麗善（左一）、雲林縣議員賴淑娞（右一）、雲林家扶中心主委陳燦勳（右二）向自強阿嬤郭娥獻上母親節的祝福。（許素惠攝）

雲林縣長張麗善上午向兩位偉大的母親祝賀母親節快樂，102歲的吳黃雪養育6兒女，兩子從醫，一生為家庭付出，不老的不二法門是做有興趣的事，愛做針線手工的她，踩古早裁縫車健身。另郭娥阿嬤身兼數職，撫養孫子長大，是雲林家扶中心的「自強媽媽」。

見張麗善、斗六市長林聖爵、雲林縣議員賴淑娞等人來探望，吳黃雪笑得很開心，一直向大家道謝。吳黃雪家人說，媽媽最大的興趣就是裁縫，直到現在，還以踩裁縫車當作運動。

張麗善稱許其家人把阿嬤照顧得非常好，四代同堂共享天倫之樂，令人羨慕，而簡單的快樂就是最不凡的幸福。

69歲的郭娥孫子出生3個月，兒媳離異後兩人都杳無音訊，她和老公爺奶成「爸媽」接拔孫子，不過，丈夫因心臟疾病無法從事粗重工作，她只好身兼數職，白天在工廠當作業員，晚上當清潔工。

但是，命運還是繼續捉弄她，2020年發生車禍，雖從鬼門關逃過一劫，但健康卻大不如前，無法繼續工作，僅依靠勞保退休金勉強維持生計，幸有雲林家扶中心協助，讓孫子可以安心就學，孫子沒辜負阿嬤的期望，考上國立大學，目前大二。

大家大受阿嬤的故事感動，張麗善強調，許多隔代教養家庭中的阿嬤年事已高，仍需承擔養育孫子女的責任，堅韌的毅力值得大家欽佩，郭娥阿嬤和孫子的故事堪稱模範，被推派為自強「媽媽」代表實至名歸。

雲林家扶中心主委陳燦勳感謝且希望大家持續支持家扶，讓更多需要的家庭和孫子可以翻轉未來。

(中時 )